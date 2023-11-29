كان نفسه يكون لاعب كرة مشهور.. سيارة طائشة تنهي حياة محمد.. وأسرته: قلبنا اتحرق

لم يتوقع محمد معتز الطالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية على يد سائق متهور.

سيارة طائشة تنهى حياة محمد فى الطريق

محمد كان شاب فى مقتبل العمر لديه أحلام وأمنيات يريد أن يحققها وخلال ذهابه الى التمرين فى أحد المدن فقامت سيارة طائشة بدهسه حتى لقى مصرعه.

المجنى عليه كان يعشق كرة القدم

وقال إيهاب صبحى عم المجنى عليه أن محمد كان يعشق كرة القدم وكان يتمنى أن يصبح لاعبا مشهورا، مشيرا إلى أنه فوجئ بخبر وفاته ، مؤكدا أن تلك السيارة تسببت في كسر بالصدر والجمجمة ونزيف بالبطن وعدة إصابات خطيرة أودت بحياته بعد يوم من حجزه في المستشفى.

وأضاف أن محمد كان طالبا متفوقا في دراسته ولديه أحلام كان يتمنى تحقيقها وأنه كان أكبر إخوته مطالبا بحقه حتى ترتاح أسرته لانها تشعر بمرارة الحادث وقلبهم اتحرق.

وشهدت قرية الصنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، مصرع طالب يدعى محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية، حيث دهسته سيارة طائشة خلال ذهابه

إلى التمرين في نادٍ بمدينة الجيزة.

اخطارا بتفاصيل الواقعةوكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية مقيم بقرية صنافير التابعة لدائرة المركز، إثر دهس سيارة طائشة له خلال ذهابه للتمرين.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين.