عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: أسعار البترول زادت بنسبة 8% بعد العدوان على غزة

أسعار البترول
أسعار البترول

قال الدكتور عبد المنعم السعيد، خبير اقتصادي، إن الأزمات التي حدثت على مستوى العالم منذ عام 2020، بداية من فيروس كورونا، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والمتغيرات المناخية، وتأثيرها على المحاصيل الزراعية، ومن ثم الحرب الدائرة بين الكيان الإسرائيلي على غزة كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، وآخرها العدوان على غزة أثر على حركة السياحة وحجم الاستثمارات، ووثائق التأمين والحاويات التي تمر في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر، وهو ما زاد من معدلات التضخم. 

خبير اقتصادي يتحدث عن الأزمة العالمية 

وأضاف "السعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن أسعار البترول على مستوى العالم زادت بنسبة 8% بسبب الأزمة الأخيرة، والعالم أجمع يعاني في الوقت الحالي من الأزمات العالمية، "زي الإنسان اللي بيطلع من دور برد ولسه المناعة بتاعته لم تقوى ومن ثم يدخل في دور برد تاني، وكل التأثيرات والأحداث أثر على الأسعار داخل مصر، وأثرت على التضخم، وحركة الاستثمار الذي يأتي من الخارج، وسحب المدخرات والاستثمارات الأجنبية غير المباشر". 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر تعمل على تقديم تسهيلات للمستثمرين، ومنح الأراضي لهم بشكل أفضل، مع تقليل فاتورة الاستيراد قدر المستطاع، والعمل على زيادة الصناعات، حتى الاجتماع الأخير كان يتحدث حول معدل النمو الاقتصادي المستهدف، وما يمكن توفيره للمستثمر خلال الفترة المقبلة. 

خبير اقتصادى فيروس كورونا الازمات اسعار البترول الخبير الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية يستجيب لعزة مصطفى ويعلن تبنيه لحالة علاء سعيد

هنيدي وخالد الصاوي في استقبال الفنانين خلال عزاء طارق عبد العزيز |فيديو

نايم ننه.. مشجع ينفعل على كولر من المدرجات أثناء مواجهة سموحة.. فيديو

فوقوا شوية.. أول رد فعل من جماهير الأهلي بعد التعادل مع سموحة|شاهد

المستشار محمود فوزي: الانتخابات الرئاسية تأتي في ظروف صعبة وأناشد الجميع بالمشاركة

الحرارة تصل لـ 4 درجات.. تحذير عاجل ونصائح مهمة من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

إيلون ماسك يتعرض لموقف محرج خلال زيارته للكنيست الإسرائيلي

فضيحة جديدة تكشف أكاذيب الصهاينة.. تصريحات الأسرى الإسرائيليين تضع نتنياهو في مأزق

ترشيحاتنا

مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد

مفاجأة .. تشافي يكشف عن فريق يتجنّب مواجهته

فرنسا: ندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي

سد النهضة.. خبير يدعو إلى توثيق الأضرار المحتملة على أمن مصر المائي

يويفا يرد على أنباء تأجيل مباراة جالطة سراى ومانشستر يونايتد

اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الصيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ