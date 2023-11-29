عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فنلندا تثير غضب روسيا بهذا القرار

صدى البلد

أغلقت فنلندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، آخر معابرها الحدودية المفتوح مع روسيا بعد أن قررت الحكومة إغلاق الحدود بالكامل مع جارتها الشرقية وسط تصاعد التوترات السياسية.

واتخذ مجلس الوزراء الفنندي  بقيادة بيتري أوربو قرار إغلاق الحدود التي يبلغ طولها 1340 كيلومترًا (830 ميلًا) بالكامل بسبب مخاوف من أن موسكو تستخدم المهاجرين لشن "حرب هجينة" لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في شمال أوروبا بعد انضمامها إلى الناتو. 

وتم إغلاق نقطة عبور راجا-جوزيبي في منطقة لابلاند القطبية الشمالية في فنلندا، التي تقع على بعد حوالي 250 كيلومترًا (155 ميلًا) من مدينة مورمانسك شمال روسيا، في الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء، بحسب الجدول المعتاد للحاجز في شهر نوفمبر.

وقال فيل أهتيانين، نائب قائد حرس الحدود الفنلندي في لابلاند، للصحفيين إن نقطة راجا-جوزيبي النائية - الواقعة في وسط البرية الشمالية الوعرة - كانت هادئة خلال الأربع ساعات التي ظلت مفتوحة اليوم الأربعاء، مع مرور عدد قليل من المركبات، في طريقهم من وإلى روسيا، ولا يمكن عبور الحدود سيراً على الأقدام. 

تصاعد التوترات تصاعد التوتر حرس الحدود الفنلندي حرس الحدود هجينة اوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علشان تبقى عارف| الحكومة تصارح المواطنين بأسباب أزمة الكهرباء.. وهذا ما سيحدث قريبًا

بيان حكومي عاجل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء| ماذا قال رئيس الوزراء وموعد الانتهاء؟

لا يوجد رأي فردي .. حسام غالي يكشف طريقة رحيل سيد عبد الحفيظ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

غضب «الخطيب»|محمد عبد المنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

توقعات بالتخفيض.. أعلى سعر فائدة على الشهادات في البنوك

أحمد حسن يعلن عن راعٍ جديد لـ الزمالك

5 سيدات و4 رجال داخل الشقة.. الداخلية تداهم وكرا لممارسة الرذيلة بالإسكندرية

موضوعات متعلقة

يجب تحقيق السلام بين الدولتين.. كلمة وزير الدولة الإماراتي أمام مجلس الأمن

مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: لا نوافق على توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

وقف دائم لإطلاق النار.. الخارجية السعودية: الهدنة في غزة ليست كافية

وزير الخارجية الصيني : ندعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر وقطر لتمديد الهدنة

الأمين العام للأمم المتحدة: تطبيق حل الدولتين ضرورة لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

الأمين العام للأمم المتحدة: 80% من سكان غزة أجبروا على ترك منازلهم

بعد تعرضه لوعكة صحية.. الديوان الأميري يعلن استقرار حالة أمير الكويت

ترشيحاتنا

أكثر من 100 موقع تراثي وديني وثقافي دمر خلال الغارات الجوية على غزة

هدف ملغى.. 25 دقيقة من التعادل السلبي بين فيوتشر والزمالك

رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل المرشح الرئاسي فريد زهران

زرتهم بمستشفى العاصمة الإدارية| انتصار السيسي : قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين

السعودية تعرض على إيران زيادة التعاون والاستثمار الاقتصادي لتخفيف الصراع بين إسرائيل وحماس

مجلس الدولة يحدد الأقارب المسموح لهم بتسلم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل علاج للقولون والانتفاخ

شعر مختلف.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورة جديدة| شاهد

تعرف على فوائد زيت المشمش للبشرة

بالحجاب.. هنا الزاهد تستعرض جمالها| شاهد

فيديو

عيش حر بجنيه..تفاصيل طرح خبز عبر الكارت الذكي لغير حاملي بطاقات التموين «فيديوجراف»

مراهقة إسرائيلية تكسر صمت الهدنة .. فيديو جراف

عاوز أقعد .. الدقيقة الأخيرة في حياة الفنان طارق عبدالعزيز.. فيديوجراف

بعد عشرة 14 سنة.. يوسف الشريف يكشف أسباب انفصاله عن إنجي علاء/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ