فنلندا تثير غضب روسيا بهذا القرار

أغلقت فنلندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، آخر معابرها الحدودية المفتوح مع روسيا بعد أن قررت الحكومة إغلاق الحدود بالكامل مع جارتها الشرقية وسط تصاعد التوترات السياسية.

واتخذ مجلس الوزراء الفنندي بقيادة بيتري أوربو قرار إغلاق الحدود التي يبلغ طولها 1340 كيلومترًا (830 ميلًا) بالكامل بسبب مخاوف من أن موسكو تستخدم المهاجرين لشن "حرب هجينة" لزعزعة استقرار الدولة الواقعة في شمال أوروبا بعد انضمامها إلى الناتو.

وتم إغلاق نقطة عبور راجا-جوزيبي في منطقة لابلاند القطبية الشمالية في فنلندا، التي تقع على بعد حوالي 250 كيلومترًا (155 ميلًا) من مدينة مورمانسك شمال روسيا، في الساعة الثانية ظهر اليوم الأربعاء، بحسب الجدول المعتاد للحاجز في شهر نوفمبر.

وقال فيل أهتيانين، نائب قائد حرس الحدود الفنلندي في لابلاند، للصحفيين إن نقطة راجا-جوزيبي النائية - الواقعة في وسط البرية الشمالية الوعرة - كانت هادئة خلال الأربع ساعات التي ظلت مفتوحة اليوم الأربعاء، مع مرور عدد قليل من المركبات، في طريقهم من وإلى روسيا، ولا يمكن عبور الحدود سيراً على الأقدام.