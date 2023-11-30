مهما طال الزمن.. وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد حماس

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الخميس، إن إسرائيل ستقاتل حركة حماس الفلسطينية حتى النصر مهما طال الزمن.

وأضاف جالانت، في تصريح لوسائل الإعلام إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، “شكره فيه على قدومه إلى إسرائيل في وقت حرب عادلة من أجل مستقبل الشعب اليهودي ومستقبل إسرائيل”.

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "سنقاتل حماس حتى ننتصر مهما طال الزمن… هذه حرب لهزيمة حماس وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

وفي وقت سابق، قال جالانت، إن إسرائيل ستواصل العملية البرية في جميع أنحاء قطاع غزة قريبًا جدًا.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: "إذا كان لدى أي شخص أي شكوك.. فسنواصل قريبًا جدًا العملية البرية في جميع أنحاء غزة".