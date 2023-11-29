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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجها الشكر لمصر وقطر.. وزير خارجية فلسطين: إسرائيل تسعى لمحونا من خريطة العالم

رياض المالكي
رياض المالكي

وجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الشكر لمصر وقطر، على الجهود التي أدت للهدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه ليست حربًا ولكنها دمار غير مبرر.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي برئاسة وزير الخارجية الصيني بشأن التطورات في قطاع غزة.

وأضاف المالكي في كلمته اليوم الأربعاء، أنه يجب تقديم الاحتياجات الضرورية لسكان غزة دون قيود، لافتًا إلى أنه لا يأمن أحد في غزة حتى الأطفال على حياتهم.

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وتابع بقوله "شعبنا يواجه تهديدا وجوديا والنزاع السياسي القابل للحل تحول إلى صراع ديني"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لمحو فلسطين من خريطة العالم.

وزير الخارجية الفلسطيني : التصعيد الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية

وأشار المالكي "آن الأوان لحياة الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام جنبا إلى جنب"، لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي مستمر في الضفة الغربية أيضا منذ السابع من أكتوبر.

وأشار وزير الخارجية الفلسطيني إلى أن أكثر من 130 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، مطالبًا بحماية دولية لإنهاء الإفلات من العقاب.

وأكد وزير خارجية فلسطين أن ما يعانيه الشعب اليوم هو بسبب الإخفاق الدولي في توفير الحماية والمساءلة، مستطردًا أن حياة الفلسطينيين ليست أقل قداسة من حياة أي شعب آخر.

وشدد وزير الخارجية الفلسطيني  في كلمته على أن فلسطين ستواجه من يحاول تبرير قتل أطفالها وفرض المعايير المزدوجة.

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