إيران.. انفجارات متتالية وتفعيل الدفاعات الجوية في عدة مناطق

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، فجر اليوم الإثنين، حالة من التوتر الأمني المتصاعد، مع تفعيل واسع لأنظمة الدفاع الجوي في مناطق الشمال والشرق والوسط، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وأفادت التقارير بسماع دوي انفجارات قوية في عدة أنحاء من المدينة، كان أبرزها في منطقة نوبنياد شمال طهران، حيث أثار الانفجار حالة من الذعر بين السكان، وسط تحليق مكثف للطائرات.

كما تحدثت المصادر عن وقوع 5 انفجارات متتالية في منطقة سرخه حصار، ما يشير إلى تصعيد غير مسبوق في وتيرة الأحداث داخل الأراضي الإيرانية.

وفي تطور لافت، أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط قتيل جراء غارة جوية استهدفت ميناء بندر عباس، أحد أبرز الموانئ الحيوية في البلاد، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة الجهة المنفذة وأهداف العملية.