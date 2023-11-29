نفاق سياسي كبير.. دبلوماسي سابق: دمار غزة لم يكن الأول من نوعه

أكد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الشعب الفلسطيني يرفض التهجير من بلده، و مصر أيضا تدعمه على هذا الموقف، موضحا أن موقف الولايات المتحدة و بعض الدولة يكشف معايير مزدوجة و نفاق سياسي كبير.

وأضاف "الشاذلي"، خلال مداخلته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن قضية فلسطين لا تُحل بالتهجير بل إنها تزداد تعقيد و تأثير على الساحة الدولية، لرفض الفلسطينيين لفكرة التهجير، مؤكدا أن الفلسطينيين تحملوا ما لا يتحمله بشر من أجل الحفاظ على أرضه.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، كل ما تفعله الدول الغربية هو الصمت على المجازر التي تجرى على الأراضي الفلسطينية، ثم تقوم بإرسال مساعدات إغاثية و تتعهد بإعادة بناء ما تم هدمه، منوها إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدمير غزة و أنها المرة الرابعة أو الخامسة لتعرضها لمجازر و تدمير شديد.

ولفت، إلى أن المجتمع الدولي إذا كان اتخذ موقف حازم من المرة الأولى كانت لن تتكرر هذه المأساة، بينما ردود الأفعال كانت فاتره و أدت إلى التكرار، و من ناحية أخرى الشعب الفلسطيني صامد و يجاهد من أجل الحفاظ على غزة.

فلسطين ارض و شعب منذ الأذل

وواصل: "لم يقدم أحد لفلسطين قدر ما قدمته مصر"، و أنها حاربت من أجل فلسطين أكثر من مرة، و تحملت ضغوط و عداوات من أجل موقفها من القضية الفلسطينية، معقبا: "فلسطين ارض و شعب منذ الأذل، و من ينكر هذا هو جاهل".