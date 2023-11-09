اللواء محمد الشاذلي: الفلسطينيون يرفضون التهجير القسري ومتمسكون بأرضهم

أكد السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفلسطينيين يرفضون التهجير القسري من بلدهم، وهم متمسكون بأرضهم، متابعا: "موقف الولايات المتحدة لا يهمني في شيء".

وقال السفير محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "القناة الأولى"، إن الرئيس الأمريكي ووزير خارجتيه كذبا عندما قالا إن استهداف مستشفى المعمداني كان بصاروخ خاطئ من المقاومة الفلسطينية، بينما أكدت المصادر أن الصاروخ صناعة أمريكية غير قادر على حملها سوى الطائرات الأمريكية.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية عضو دائم في مجلس الأمن، وكان من المفترض أن يكون دورها حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أرسلت لإسرائيل حاملات طائرات محملة بصواريخ، متسائلا: "هل هذه هي مراعاة السلم والأمن؟".