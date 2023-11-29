الأمم المتحدة تدعو لحل الدولتين واعتبار القدس عاصمة مشتركة لـ فلسطين وإسرائيل

دعت الأمم المتحدة إلى التحرك بشكل عاجل نحو “حل الدولتين”، واعتبار القدس عاصمة مشتركة لفلسطين وإسرائيل.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد قال خلال لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية رئيس مجلس الأمن، ووزير الخارجية الصيني، إن مصر تهدف الي وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، مضيفاً أن قرار مجلس الأمن الأخير لم يتم تفعيله أو احترامه حتى الآن.

وأوضح وزير الخارجية أن مشروع قرار مجلس الأمن الذى تقدمت به المجموعتان العربية والإسلامية مشروع قرار إنسانى وليس سياسيا، ومجلس الأمن يتحمل مسئولية الوضع الإنسانى فى القطاع.