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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن| إصابة نجل زينة وأحمد عز .. وتصريح صادم من إعلامية شهيرة: لا أستطيع أن أعيش دون رجل

صدى البلد

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

جسمي بيقشعر من سيرتها .. مين مزعل نبيلة عبيد؟ فيديو

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد لما يحدث للبنان خلال هذه الفترة ، وأنها تتمني أن تستقر الأوضاع بها لأنها تحب هذه البلد جدًا.

بصورة بالمستشفى .. إصابة نجل زينة وأحمد عز بـ كسر في الذراع

 

أعلنت الفنانة زينة عن إصابة أحد نجليها التوءم في ذراعه اليمنى ، وذلك من خلال إستوري له وهو فى أحد المستشفيات ، على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وطالبت جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره.. تصريح مثير من إعلامية شهيرة

قالت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان إنها لا تستطيع أن تعيش حياتها دون رجل مطلقًا تحت أى ظرف لأنها لم تعتاد على أن تكون سينجل منذ سن الـ 16 .

بالحضن.. مشهد مثير بين يسرا وآسر ياسين في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

نشرت الصفحة الرسمية لـ "عرب وود" فيديو للفنانة يسرا وهى تهنئ الفنان ٱسر ياسين بالأحضان على فيلم شماريخ ، الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي .

بالزي السعودي .. لبلبة تستعد لعرض فيلم «ناقة» على طريقتها الخاصة |شاهد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي  مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله الفنانة لبلبة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

 

أخبار لبلبة نبيلة عبيد افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان إصابة نجل زينة وأحمد عز

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