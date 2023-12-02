نشرة الفن| إصابة نجل زينة وأحمد عز .. وتصريح صادم من إعلامية شهيرة: لا أستطيع أن أعيش دون رجل

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن حزنها الشديد لما يحدث للبنان خلال هذه الفترة ، وأنها تتمني أن تستقر الأوضاع بها لأنها تحب هذه البلد جدًا.

أعلنت الفنانة زينة عن إصابة أحد نجليها التوءم في ذراعه اليمنى ، وذلك من خلال إستوري له وهو فى أحد المستشفيات ، على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وطالبت جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

قالت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان إنها لا تستطيع أن تعيش حياتها دون رجل مطلقًا تحت أى ظرف لأنها لم تعتاد على أن تكون سينجل منذ سن الـ 16 .

نشرت الصفحة الرسمية لـ "عرب وود" فيديو للفنانة يسرا وهى تهنئ الفنان ٱسر ياسين بالأحضان على فيلم شماريخ ، الذى عرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي .

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله الفنانة لبلبة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي