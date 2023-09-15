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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يسرا توجه رسالة دعم لأشرف مصيلحي: تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة

يسرا
يسرا

وجهت الفنانة يسرا، رسالة دعم للفنان أشرف مصيلحي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت “يسرا”، عبر “ستوري” حسابها على إنستجرام: "ربنا يشفي صديقي العزيز اللي من أطيب الناس اللي قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب، تلميذ يوسف شاهين، ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال، وأولادك، ولكل جمهورك، أشرف مصيلحي".

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الحالة الصحية لأشرف مصيلحي 

كشفت المخرجة منال الصيفي خلال الأيام الماضية، عن إصابة زوجها الفنان أشرف مصيلحي بـ ورم خبيث في المخ، حيث أصيبت بحالة حزن شديد، وقرروا عدم إخباره بحقيقة مرضه، وإعلامه فقط بأن الورم حميد وتمت إزالته..

ويذكر أن الفنان أشرف مصيلحي عانى من هذه المرض على مدار 3 سنوات، وكان يخضع لجلسات علاج إشعاعي، أملاً في تقليل نشاط الورم.

وقالت المخرجة منال الصيفي، في تصريحات تليفزيونية، إن الحالة الصحية لزوجها أشرف مصيلحي تدهورت جدًا بعد شهر رمضان الماضي، وأن الأطباء توقعوا هذا التدهور بالفعل ، ولكنها كانت بدت أن تشهد استقرار ملحوظ .

وكانت قد أعربت منال الصيفي مؤخرًا عن سعادتها بدعم أصدقائها فى الوسط الفني، بسؤالهم المستمر عن أشرف مصيلحي، وعرض المساعدة عليها، وإعطائها نصائح لكي تتخطى الأزمة".

وكتبت منال الصيفي، منشورا، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيس بوك”: “ألف حمد وشكر لله إن أشرف مصيلحي ربنا ماحوجهوش لحد، النقابة بتدخل، وبتساعد، وبتقول ده حقه، والناس في الوسط بتاعنا كويسين جدًا، وأمير كرارة قالي ابعتيلي رسالة وأنا مش هقول لحد، ومحمد هنيدي والله جابلي شوال فلوس، الحقيقة أنا ساعات بقعد أعيط؛ لأني مش مصدقة حب أصدقائه ليه… منة شلبي كلمتني وهي بتصور في لبنان، وبعتت دكاترة على البيت، وكانت بتديني نصائح، أنا بشكرهم كلهم، وحقيقي هما عزوة وسند، مفيش حد مابيتصلش يسأل عليه ويحب يساعد، الدنيا فيها ناس كتير كويسة”.

مسلسل الطاووس

كان آخر عمل فني قدمه الفنان أشرف مصيلحي، هو مسلسل «الطاووس» فى ماراثون رمضان لعام 2021، والتى دارت أحداثه حول المحامى كمال الأسطول، الذى يهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب تفكيره لمنحنى أخر.

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