بالزي السعودي .. لبلبة تستعد لعرض فيلم «ناقة» على طريقتها الخاصة |شاهد

نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله الفنانة لبلبة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وهي ترتدي الزي السعودي "التوب" استعدادًا لعرض الفيلم السعودي "ناقة" بحضور صناع العمل.

وفيلم "ناقة" تدور أحداثه في إطار من التشويق حول قصة امرأة شابة تقطعت بها السبل في الصحراء وتسابق الزمن للعودة إلى منزلها قبل حظر التجوال الذي فرضه عليها والدها الصارم، وعرض الفيلم مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

ويقام مهرجان البحر الأحمر السينمائي خلال الفترة بين 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، عن قائمة الأفلام السعودية بالإضافة الى الأفلام الأخرى التي تم اختيارها لنسخة مهرجان هذا العام، إلى جانب الأفلام التي تندرج تحت فئتي "روائع عربية" و"مسابقة البحر الأحمر"، تحت شعار "قصتك، بمهرجانك"، وستعكس هذه الأفلام – بما في ذلك الأفلام الوثائقية والروائية التي تعرضها مؤسسة البحر الأحمر السينمائي – مدى تميز وتنوع إبداعات صنَّاع الأفلام المخضرمين والواعدين من المنطقة.



ويعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.