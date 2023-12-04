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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأساتذة الجامعات.. 6 مجالات ورابط التقديم لجائزة "رواد جامعة عين شمس 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اعتمد مجلس جامعة عين شمس برئاسة  الدكتور محمد ضياء زين العابدين لائحة جائزة جامعة عين شمس للرواد  بمجالاتها المختلفة على أن يتم تفعيلها في هذا العام 2023 .

جدير بالذكر أن جائزة الجامعة للرواد هي جائزة  تم تدشينها تقديرا لدور علماء الجامعة الريادي والتأسيسي خلال مشوار الحياة العلمية الحافلة، وذلك إضافة لجائزة الجامعة التقديرية لكبار العلماء وكذلك جائزة الجامعة التشجيعية لشباب العلماء .

تمنح الجامعة جوائز الرواد لأحد السادة أعضاء هيئة التدريس من الرواد بواقع عدد (6 جوائز) في المجالات الآتية:

- العلوم الأساسية 
- العلوم الطبية
-العلوم الهندسية
- العلوم الزراعية
- العلوم الإنسانية والاجتماعية
- العلوم التربوية

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن جوائز الجامعة للرواد وشروطها من خلال الدخول على الرابط التالي :

https://www.asu.edu.eg/ar/7000/news/

ويدعو مكتب الجوائز بالجامعة الراغبين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المعنية بسرعة استيفاء المتطلبات للراغبين في التقدم للجوائز وذلك بحد أقصى 15 ديسمبر 2023  حتى يتسنى عمل الاعتمادات المطلوبة.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة لجوائز الجامعة يتم التعبئة للرابط
http://staff.asu.edu.eg/ar/ainshamsAwards/apply


 

وكان قد وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بروتوكول تعاون مشترك بحضور ا.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي ، ا.د نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة والأستاذ أسامه المرسي مدير مكتبه مصر العامه بمحافظة مطروح.
يشمل البروتوكول  تنفيذ وعقد البرامج و الدورات التدريبية وفقاً لمعايير الاعتماد الخاصة بمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس؛ بهدف اعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع بمحافظة مطروح، وذلك تفعيلا لدور الجامعة الرائد في اعداد كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتنفيذا للمسؤولية المجتمعية للجامعة.
 

مجلس جامعة عين شمس جامعة عين شمس جائزة جامعة عين شمس للرواد

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