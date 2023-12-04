اخبار مصر على مدار 24ساعة.. حكاية أقدم مومياء ملكية بمتحف إيمحتب| فيديو

اخبار مصر .. قال الدكتور محمد يوسف مدير منطقة أثار سقارة ، إن متحف إيمحتب يعد من أشهر المتاحف في مصر ويخلد اسم المهندس العظيم إيمحتب أول من نفذ البناء بالحجر في مصر القديمة و العالم منذ 5 آلاف عام ، وأول من قام بتصميم البناء على الشكل الهرمي ... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

مدير آثار سقارة لـ"صدى البلد": متحف إيمحتب يضم أقدم مومياء ملكية ..فيديو

قال الدكتور محمد يوسف مدير منطقة أثار سقارة ، إن متحف إيمحتب يعد من أشهر المتاحف في مصر ويخلد اسم المهندس العظيم إيمحتب أول من نفذ البناء بالحجر في مصر القديمة و العالم منذ 5 آلاف عام ، وأول من قام بتصميم البناء على الشكل الهرمي .

بارد ليلا والصغرى تصل لـ5 درجات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية غدًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الاثنين الموافق 4 ديسمبر، طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس معتدل في الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

محيي الدين: تمويل العمل المناخي يستلزم إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن زيادة التمويل الخاص ضرورية لسد فجوة تمويل أنشطة التكيف مع تغير المناخ.

البابا تواضروس: مصر علمت العالم فن الأعمدة

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن مصر هي التي علمت العالم فن الأعمدة، وبرعت في هذا الفن وقدمت في العصور الفرعونية المسلة، ولها قيمة تاريخية وثقافية كبرى، وعندما دخلت المسيحية ظهرت فكرة المنارة، كما ظهرت فكرة المأذنة عند ظهور الإسلام.

وزير الاتصالات: نستهدف تحقيق صادرات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار فى 2026

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لقاءا موسعا مع مجموعة من الشباب من رواد الأعمال، والمهنيين المستقلين، والمتدربين، وخريجى برامج الوزارة لبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" المنيا الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا لتوفير التدريب المتخصص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال لطلاب وخريجى الجامعة والشباب بمحافظة المنيا.

البابا تواضروس يترأس احتفالية "الصحافة القبطية" بالمقر البابوي

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن مصر هى التى علمت العالم فن الأعمدة، وبلادنا برعت في هذا الفن وقدمت1 في العصور الفرعونية المسلة، ولها قيمة تاريخية وثقافية كبرى، وعندما دخلت المسيحية ظهرت فكرة المنارة، كما ظهرت فكرة المأذنة عند ظهور الإسلام.

محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلندن| صور

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، استمرار التوافد من أبناء الجالية المصرية في لندن بإنجلترا على مقار الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيامها.

انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في عدد من العواصم العربية والعالمية

انتهت عملية التصويت للمصريين في الخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية في كل من السعودية والبحرين وقطر واليمن والأردن والعراق والكويت.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مكتب بريد مطاى بعد تطويره

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مكتب بريد "مطاى" بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة. حيث كان فى استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وزيرة البيئة توقع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف

وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وناردوس بيكيلي الرئيس التنفيذي لوكالة الإتحاد الأفريقي للتنمية AUDA-NEPAD اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، وذلك داخل الجناح المصرى على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والمنعقد حاليا فى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

باستثمارات مليار دولار.. رئيس الوزراء يستعرض مشروعا لإنتاج الأمونيا الخضراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لاستعراض ملامح المشروع المقدم من شركة "بنشمارك باور انترناشونال" لإنتاج الأمونيا الخضراء بخليج السويس، وذلك بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة.

ترابط وأخوة .. صورة للرئيس السيسي والشيخ بن زايد والملك عبد الله تخطف الأنظار

ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى،في صورة ثلاثية تؤكد مدى عمق العلاقات والود بين الزعماء العرب الثلاثة الأمر الذي جعلها تخطف الأنظار وتشغل الرأي العام .

الحكومة تعلن فتح أسواق خارجية جديدة لمنتجات القطن المصري

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

وأوضح القرار انه بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلـى قـانـون نـظـام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشـأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .

تجربة تفاعلیة| زوار المتحف المصري الكبير يرون أنفسهم في حياة توت عنخ آمون

قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بجولة تفقدية للمتحف المصري الكبير، وذلك في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها الوزير لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال بالمتحف والاطمئنان على معدلات التنفيذ ووضع القطع الأثرية به.

فحص شحنات البرتقال بالحجر الزراعي تمهيدا لبدء موسم تصدير الموالح

قال الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، إن محطات التصدير بدأت في استقبال شحنات البرتقال المصري؛ لفحصها، وذلك تمهيدا للبدء في موسم تصدير الموالح، بعد غد الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.