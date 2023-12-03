الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٥٨٢ لسنة ٢٠٢٣

وأوضح القرار انه بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلـى قـانـون نـظـام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979ولائحته التنفيذية ؛وعلى القانون رقم 10 لسنة ١٩٩٠ بشـأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية .



وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠١٨ بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛

قرر

يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي مسافة من كورنيش النيل حتى تقاطعه مع طريق أسـوان الزراعي الغربي ، في نطاق محافظة الجيزة .

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف والاحداثيات المرفقة ·





