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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدير آثار سقارة لـ"صدى البلد": متحف إيمحتب يضم أقدم مومياء ملكية ..فيديو

قال الدكتور محمد يوسف مدير منطقة أثار سقارة ، إن متحف إيمحتب يعد من أشهر المتاحف في مصر ويخلد اسم المهندس العظيم إيمحتب أول من نفذ البناء بالحجر في مصر القديمة و العالم منذ 5 آلاف عام ، وأول من قام بتصميم البناء على الشكل الهرمي .

أوضح الدكتور محمد يوسف لـ"صدى البلد" ، أن وزارة الآثار أنشئت متحف إيمحتب عام 1997 وافتتح عام 2006 ،تخليدا للمهندس إيمحتب، لكنه أغلق نسبيا في 2022، وتم إعادة افتتاح اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 حيث يضم المتحف العديد من الغرف تشمل 4 قاعات وصالة.

متحف إيمحتب

واوضح مدير منطقة أثار سقارة، أن متحف إيمحتب يضم قطع أثرية تمثل طراز الفن في سقارة ، وقاعة لعرض المكتشافات الخاصة بالبعثات ، وتم إضافة قاعة للعرض المؤقت ناتج حفائر البعثة المصرية بالبوسطيون بحيث تجدد قطع العرض في القاعة .

واستكمل حديثه قائلا : يوجد في الصالة الرئيسية قطع أثرية تمثل روائع الفن التي قام بها المهندس العظيم إيمحتب ، بالإضافة الى الفيناس وقاعة اخري تمثل روائع الفن في الدولة القديمة ، ومومياء داخل المتحف وهي أقدم مومياء ملكية تعود الى 2400 سنة قبل الميلاد .

وأشار إلى وجود الواح منها لوحة المجاعة، بالإضافة إلي اوانى الابستر، كما أن المتحف يضم فاترينة خاصة بالحيوانات المقدسة منها التمساح والنسناس والقط.

آثار سقارة متحف ايمحتب دكتور محمد يوسف مدير منطقة أثار سقارة ايمحتب سقارة

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