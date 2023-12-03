مدير آثار سقارة لـ"صدى البلد": متحف إيمحتب يضم أقدم مومياء ملكية ..فيديو

قال الدكتور محمد يوسف مدير منطقة أثار سقارة ، إن متحف إيمحتب يعد من أشهر المتاحف في مصر ويخلد اسم المهندس العظيم إيمحتب أول من نفذ البناء بالحجر في مصر القديمة و العالم منذ 5 آلاف عام ، وأول من قام بتصميم البناء على الشكل الهرمي .

أوضح الدكتور محمد يوسف لـ"صدى البلد" ، أن وزارة الآثار أنشئت متحف إيمحتب عام 1997 وافتتح عام 2006 ،تخليدا للمهندس إيمحتب، لكنه أغلق نسبيا في 2022، وتم إعادة افتتاح اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 حيث يضم المتحف العديد من الغرف تشمل 4 قاعات وصالة.

متحف إيمحتب

واوضح مدير منطقة أثار سقارة، أن متحف إيمحتب يضم قطع أثرية تمثل طراز الفن في سقارة ، وقاعة لعرض المكتشافات الخاصة بالبعثات ، وتم إضافة قاعة للعرض المؤقت ناتج حفائر البعثة المصرية بالبوسطيون بحيث تجدد قطع العرض في القاعة .

واستكمل حديثه قائلا : يوجد في الصالة الرئيسية قطع أثرية تمثل روائع الفن التي قام بها المهندس العظيم إيمحتب ، بالإضافة الى الفيناس وقاعة اخري تمثل روائع الفن في الدولة القديمة ، ومومياء داخل المتحف وهي أقدم مومياء ملكية تعود الى 2400 سنة قبل الميلاد .

وأشار إلى وجود الواح منها لوحة المجاعة، بالإضافة إلي اوانى الابستر، كما أن المتحف يضم فاترينة خاصة بالحيوانات المقدسة منها التمساح والنسناس والقط.