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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ترابط وأخوة .. صورة للرئيس السيسي والشيخ بن زايد والملك عبد الله تخطف الأنظار

صدى البلد

 


ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثانى،في صورة ثلاثية تؤكد مدى عمق العلاقات والود بين الزعماء العرب الثلاثة الأمر الذي جعلها تخطف الأنظار وتشغل الرأي العام .


والتقطت الصورة أمس السبت، وخلال احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيد الاتحاد الـ 52 الذي أقيم بمدينة إكسبو دبي، والذى شهد حضور عدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.


وتأتي الصورة أيضا لتعبر عن حجم التوافق والتنسيق الذي ظهر  بين الدول الثلاث على كافة المستويات خلال التعامل مع مختلف الأزمات بالمنطقة وآخرها أزمة غزة .


وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسى قد شارك   في الاحتفال باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تقدم بالتهنئة إلى شقيقه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، متمنياً للإمارات وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار، وأعرب الرئيسان عن الاعتزاز المتبادل بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والإمارات، على مستوى القيادتين وعلى المستوى الشعبي، كما تقدم الرئيس السيسى بالتهنئة على الاستضافة الناجحة للإمارات لقمة المناخ "كوب ٢٨".
 
 

IMG-20231203-WA0147 - قص
IMG-20231203-WA0147 - قص
IMG-20231203-WA0147
IMG-20231203-WA0147

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