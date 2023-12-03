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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتتح مكتب بريد مطاى بعد تطويره

صدى البلد

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا مكتب بريد "مطاى" بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة. حيث كان فى استقبالهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

ويقدم مكتب بريد "مطاى" عدد من الخدمات للمواطنين مثل: صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقاري، وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية، والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

وأوضح الدكتور شريف فاروق إن مكاتب البريد أصبحت تقدم جميع الخدمات الحكومية والمالية والبريدية للمواطنين بكل سهولة ويسر بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية المتطورة؛ وذلك ضمن تنفيذ خطة الهيئة الإستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتى تشمل تطوير وتحديث جميع منافذ البريد على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها ٤٥٠٠ منفذ منتشرة على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين منها ٤٣٠٠ مكتب بريد؛ مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير أكثر من ٣٨٤٠ مكتبًا بنسبة إنجاز ٨٦٪، بالإضافة إلى ٨٤ كشكًا بريديًا، و١٣٠ سيارة بريد متنقلة منتشرة على مستوى الجمهورية، يتم اللجوء إليها وتحريكها خلال فترات الذروة لتخفيف الزحام بمكاتب البريد، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لكى يحصل كل مواطن على كافة الخدمات بشكل لائقٍ وميسر".

وفى ختام زيارته لمحافظة المنيا؛ قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء أسامة القاضى بتفقد مركز مبيعات سنترال المنيا المطور الذى يقدم خدمات الاتصالات المتكاملة للعملاء بداية من تعاقدات التليفون الأرضى، وخدمات البيانات، والمحمول، وخدمات التضامن والتكافل، وخطوط طلاب المدارس، والمحافظ الإلكترونية، ودوائر المعلومات، وخطوط الربط، وغيرها من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي توفرها الشركة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت قام اليوم بزيارة لمحافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة. حيث قام صباح اليوم بجولة تم خلالها افتتاح مكتب بريد مغاغة الرئيسى التاريخى بعد تطويره، وتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية بقرية الازهرى بمركز العدوة ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك شهد فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لمواطنى قرى حياة كريمة بمركز مغاغة، بالإضافة إلى عقد لقاء مع مجموعة من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين والمتدربين وخريجى برامج التدريب ودعم ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا.

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