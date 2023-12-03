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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلندن| صور

صدى البلد

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، استمرار التوافد من أبناء الجالية المصرية في لندن بإنجلترا على مقار الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيامها.

محمد النني

وكان بين الناخبين محمد النني المحترف المصري في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي. حضر اللاعب المصري إلى مقر السفارة المصرية من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وذلك لاختيار مرشح رئاسي للفترة المقبلة.

وقالت  الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: "يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.
 

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