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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تلتقي كرم جبر وممثلي اتحادات الطلاب بالجامعات لصياغة برنامج انتخابي رئاسي

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، وعدد من ممثلي اتحادات الطلاب من مختلف جامعات مصر، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس المقبل ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، الاستماع لوجهات نظر متنوعة في القضايا المختلفة ومناقشة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي، بهدف صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات المواطنين والشباب في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

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