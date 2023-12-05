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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عالم أزهري يوضح سنة النبي في التعامل بإيجابية مع الناس

الدكتور السيد عبد
الدكتور السيد عبد الباري

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان عليه أن يكون ايجابيا فى كل نواحي الحياة، مشددا على ضرورة أن يسابق دائما بفعل الخير، وأن يبدأ بنفسه قبل أن ينصح الآخرين بأى فعل. 

وتابع العالم الأزهري، في فتوى له: "هناك قاعدة فى السنة النبوية كلما كانت المغانم قدَّم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الناس، وكلما جاءت المغارم تقدم سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وأخَّر الناس،  فهذه هى الإيجابية".

واستكمل: "طول ما فى شدة عليك ان تفعل انت أولا، لكن لما يكون فى مكاسب قدم الناس، وهذه هى سنة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

وقال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إن قيام الليل فضيلة تعتبر أم الفضائل، ولهذا وجب على العبد أن يقيهما. 

وتابع العالم الأزهري: "احيانا الإنسان يقول انا بعمل خير معرفش ليه بييجى عليا شر، فهذا هو الابتلاء، فالطموح فى فعل الخير يكون فى الله تعالى وليس فى الخلق.

واستكمل: "كل ما يفعله العبد من خير لا يبتغى به الا الله سبحانه وتعالى وعليه الا ينتظر خيرا من البشر، فربنا سبحانه وتعالى قال (إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا)، فهذا تكليف البشر فى الدنيا، فلازم الانسان يكون ايجابي يفعل الخير طول ما فيه نفس فى الدنيا".
 

الأزهر الحياة الخير السنة

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