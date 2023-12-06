تغيير خطة اللعب.. ميدو يكشف التشكيل المثالي للأهلي

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أنه يفضل الدفع بأكرم توفيق في خط الوسط بجوار إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة بتشكيل النادي الأهلي.



وقال «ميدو» في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا كنت مدربًا للأهلي، سأغير خطة اللعب إلى 4 2 3 1 بدلًا من 4 3 3".



وأضاف: "سأدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم".



وتابع: "سأجعل أكرم توفيق لاعبًا في خط الوسط، وبجواره إمام عاشور، وأمامهم محمد مجدي أفشة، وأليو ديانج سيكون بديلًا".



وأكمل: "أما في خط الهجوم، سأدفع ببيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا".