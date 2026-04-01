تصعيد جديد في الخليج .. ناقلة نفط تتعرّض لهجوم شمال الدوحة

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، اليوم الأربعاء عن تلقيها بلاغا عن واقعة على بعد 17 ميلا بحريا شمال العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الهيئة البريطانية، إن ناقلة نفط تعرضت لإصابة بمقذوف على جانبها الأيسر ما ألحق أضرارا بهيكلها فوق خط الماء، موضحة أن جميع أفراد طاقم الناقلة بخير ولا توجد أي آثار بيئية جراء الهجوم.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن المتحدث بإسم وزارة الدفاع السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين خلال الساعات الماضية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الدفاع السعودية تدمير طائرتين مسيرتين، إضافة إلى اعتراض عدد من الطائرات المسيرة الأخرى.

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية كذلك من اعتراض ثمانية صواريخ في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.

وكشف الدفاع المدني السعودي عن سقوط شظايا إحدى الطائرات المسيرة التي تم اعتراضها في محافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، ما أسفر عن أضرار مادية طفيفة في عدد من المنازل.