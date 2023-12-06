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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي: جماهير الزمالك تستحق جائزة الأوسكار

صدى البلد

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي بجمهور نادي الزمالك  عبر برنامج اللعيب .

وقال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج اللعيب :نادي الزمالك واقف و مكمل بفضل جماهيرة .. جماهير الزمالك تستحق جائزة الأوسكار لما تفعلة من أجل الزمالك.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بصرف المكافأة الخاصة لفريق كرة القدم مواليد 2003، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية للشباب.

 

وحرص هشام نصر نائب رئيس النادي و الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق و أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني لفريق 2003 بقيادة إبراهيم صلاح، وتقديم التهنئة لهم بعد الفوز الأخير على الأهلي في بطولة الجمهورية.

 

وأكد مجلس إدارة الزمالك للاعبين والجهاز الفني على توفير كافة سبل الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة لهم ولكافة فرق القطاع ، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة.

ومن جانبه قدم إبراهيم صلاح المدير الفني للفريق الزمالك مواليد 2003 الشكر لمجلس الإدارة على الدعم والمساندة.

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