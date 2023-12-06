ميدو: عودة أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بداية منحنى الهبوط والتراجع مجددا

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أن عودة أحمد فتوح، لاعب الأبيض إلى صفوف الفريق مُجددًا، ستعيد الزمالك إلى التراجع من جديد.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لاعبو الزمالك يشعرون بالراحة في ابتعاد أحمد فتوح عن الفريق، ويشعرون أن الأمور تسير بشكل هادئ، وبلا أزمات".

وأضاف: "أحمد فتوح (محدش بيسوق دماغه)، ووكيله أحمد يحيى مظلوم في هذا الملف".

وتابع: "أؤكد لكم أن اللحظة التي سيعود فيها أحمد فتوح لارتداء قميص الزمالك والمشاركة في المباريات هي اللحظة التي سيبدأ فيها منحنى الزمالك للهبوط، وترابط الجماهير الموجود حاليًا لن يستمر حينها".

وأتم أحمد حسام تصريحاته قائلًا: "المخرج من هذه الأزمة هي أن يجدد فتوح عقده مع الزمالك ويخرج على سبيل الإعارة بعدها، وحينها سيضمن المشاركة في المباريات، والتواجد مع المنتخب".