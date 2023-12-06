حدث ليلا.. سقوط لصوص الغلابة في أزمة السكر.. و61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

تعرف على الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

أولادكم في أيدٍ أمينة|وزير التعليم: لسنا في نزاع مع الأسرة بسبب الثانوية العامة

المصرية للاتصالات: مشكلة الإنترنت نادرة الحدوث.. ولن تتكرر مرة أخرى

تطورات فلسطين.. الاحتلال يقتحم قلقيلية وشهيدان جراء مواجهات بمخيم الفارعة

جنون مطلق.. بايدن يخشى إنهاء الشيوخ الأمريكي الدعم لأوكرانيا

حكومة حماس: 61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل