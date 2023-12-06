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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. سقوط لصوص الغلابة في أزمة السكر.. و61% من المنازل والوحدات السكنية في غزة دُمرت بالكامل

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:

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