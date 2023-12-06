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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات فلسطين.. الاحتلال يقتحم قلقيلية وشهيدان جراء مواجهات بمخيم الفارعة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مدينة قلقيلية، وسط مداهمة العديد من منازل الفلسطينيين هناك وتفتيشها، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

على جانب آخر، استشهد فلسطينيان وآصيب 3 آخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس.

وأكدت مصادر في جمعية الهلال الأحمر، استشهاد شاب وطفل.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز الحمرا العسكري، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

وقالت “وفا”، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب شرق طوباس، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال.

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