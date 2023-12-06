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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصرية للاتصالات: مشكلة الإنترنت نادرة الحدوث.. ولن تتكرر مرة أخرى

صدى البلد

أكد محمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات، أن مشكلة انقطاع الانترنت لن تحدث مرة أخرى، مشيرا إلى أن نسبة حدوثه نادرة، وأي نظام قابل لحدوث مشكلة ولكن نادرة للغاية.

وأضاف  خلال مداخلة لبرنامج التاسعة، أن الشركة نشرت بيانا لكشف أسباب المشكلة، موضحا أنه حدث عطل فني في أحد الأجهزة الرئيسية المسئولة عن تشغيل الشبكة الرئيسية لـ المصرية للاتصالات سواء النت المنزلى والتليفون الأرضي، وتم تداركه خلال ساعة.

وأوضح أنه تم تحويل المسار على الأجهزة البديلة على فترات والخدمة ستعود تدريجيا إلى العملاء خلال ساعات.

وتابع محمد أبو طالب: "لابد أن يكون لدينا أجهزة بديلة نتدارك المشكلة من خلالها وتفادى حدوثها مرة أخرى، وسننشر ببيان لتعويض جميع العملاء".

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