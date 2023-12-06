بوتين: العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك لبلاده في العالم العربي، مضيفا أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستوى رفيع وغير مسبوق.

جاء ذلك قبيل جلسة المحادثات المزمعة بين بوتين ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الوطن بالعاصمة أبو ظبي.

وأوضح بوتين أن التعاون في مجالات الاقتصاد والصناعة مع الإمارات في تقدم ملحوظ، وفقا لما ذكرته وكالة “نوفوستي” الروسية.

وأكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع في العام الماضي بنسبة 67.6%، وفي سبيله إلى الازدياد.

وأكد أن الإمارات تساهم بشكل كبير في استقرار الأوضاع حول العالم، وشكر بوتين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توفير موقع لبناء كنيسة أرثوذكسية روسية في الإمارات، وشدد على أن روسيا ستواصل تعزيز التعاون مع دولة الإمارات.

وأشار بوتين إلى أنه سوف يناقش مع رئيس دولة الإمارات الوضع الراهن في النقاط الساخنة بما في ذلك ما يحدث الآن على الساحتين الفلسطينية والأوكرانية.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني للرئيسين بوتين وبن زايد هذا العام، حيث كان الاجتماع الأول في مدينة بطرسبورغ، يونيو الماضي، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، فيما كانت دولة الإمارات ضيف الشرف للمنتدى.

وبعد المباحثات، سيتوجه بوتين إلى الرياض، حيث يلتقي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان آل سعود.