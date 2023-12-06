إعلامي شهير يصدم جماهير الزمالك بشأن تعثر حل أزمة القيد

أعلن الإعلامي إسلام صادق، عن فشل محاولات عمرو أدهم لحل أزمة لشبونة لفك القيد .

وكتب صادق، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " عمرو أدهم يفشل في المحاولة الأولى في إقناع "لشبونة" بتقسيط غرامة "شيكابالا " ، موضحا أن "لبيب" يجري محاولات جديدة لإنهاء الأزمة ورفع القيد ".

ويعتزم نادي الزمالك، التقدم بعرض جديد على نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي، لحل أزمة القيد الخاصة بالقلعة البيضاء، بسبب عدم دفع المستحقات الخاصة باللاعب محمود شيكابالا.

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن الزمالك عرض على إدارة سبورتنج لشبونة تقسيط الغرامة المستحقة لهم الخاصة بشيكابالا، والتي تقدر بـ 1.5 مليون دولار.

وأضاف حتحوت، نقلا عن مصدر بقلعة ميت عقبة، أن الزمالك طلب من إدارة لشبونة دفع المبلغ على سنة بدفع 25% من قيمة الغرامة كل 3 أشهر .

وتابع: "المفاوضات ما زالت جارية حتى الآن، وكل ما يتردد عن رفض إدارة نادي سبورتنج لشبونة التفاوض كلام لا أساس له من الصحة، والقلعة البيضاء مستمرة فى المفاوضات".

وأردف: "حال طلب النادي البرتغالى سفر وفد من الزمالك بالتأكيد سيسافر على الفور إلى البرتغال لمقابلة مسئولي نادى سبورتنج لشبونة للحديث معهم حول الغرامة الموقعة على الزمالك، وكيفية حل الأزمة".