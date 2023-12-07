عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السعودية ترفع توقعات إيرادات ميزانية 2023 بواقع 13 مليار ريال

صدى البلد

كشف بيان وزارة المالية السعودية لموازنة العام الجديد، عن أبرز التطورات المالية التي طرأت على الميزانية العامة للدولة في 2023، مشيرا إلى ارتفاع توقعات الإيرادات العامة والنفقات بنفس القيمة بنحو 13 مليار ريال عن تقديرات أكتوبر الماضي، فيما حافظت على توقعات عجز الميزانية والنمو الاقتصادي.

و بحسب “العربية.نت” أظهر بيان الوزارة أن إيرادات الميزانية المتوقعة للعام الحالي ستصل إلى 1.193 تريليون ريال، مرتفعة من التقديرات السابقة في البيان التمهيدي المعلن في أكتوبر الماضي البالغة 1.180 تريليون ريال، و1.130 تريليون ريال مقدرة مطلع العام.

كما رفعت وزارة المالية السعودية توقعات النفقات العامة في العام الحالي بقيمة 13 مليار ريال أيضا إلى 1.275 تريليون ريال للعام الحالي، قياسا على 1.262 تريليون ريال مقدرة في أكتوبر، ونحو 1.114 تريليون ريال مقدرة مطلع العام.

وذكرت الوزارة أن توقعات الإيرادات والمصروفات زادت بنفس القيمة، لذا توقعات عجز الموازنة للعام 2023 لم تتغير عند 82 مليار ريال، مقارنة مع فائض بقيمة 16 مليار ريال في العام السابق.

وحافظت وزارة المالية على تقديرات النمو الاقتصادي خلال عام 2023 بنسبة 0.03%، مدفوعا بنسبة بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.9%.

 

وتوقع البيان، أن يصل التضخم في السعودية إلى 2.6% بنهاية عام 2023، ويعد هذا المعدل منخفضا نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي.

 

نمو الاقتصاد وزارة المالية السعودية وزارة المالية موازنة العام الجديد ميزانية 2023 الميزانية العامة للدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

تعرف على الفئات المستفيدة من التخفيضات على تذاكر القطارات

أزمة السكر انتهت|قرار حكومي عاجل يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

هل صلاة الضحى بعد شروق الشمس مباشرة صحيحة؟.. 15 حقيقة لا يعرفها كثيرون

الصحة العالمية: النظام الطبي في غزة على شفا الانهيار التام

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

ناقد رياضي:كولر لن يوافق على رحيل موديست بسهولة..ومواجهة الأهلي واتحاد جدة متكافئة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة

في عيد ميلادها الـ47 | شاهد.. هذه الصور أثارت الجدل لـ بسمة

إعلامية شهيرة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من 38 كيلو بدون أي عمليات

تكشف رشاقتها.. شاهد نسمة محجوب في أحدث ظهور

فيديو

طولها 336م وعرضها 46م.. اصطدام سفينة حاويات عملاقة بكوبري منسي بقناة السويس

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ