السعودية ترفع توقعات إيرادات ميزانية 2023 بواقع 13 مليار ريال

كشف بيان وزارة المالية السعودية لموازنة العام الجديد، عن أبرز التطورات المالية التي طرأت على الميزانية العامة للدولة في 2023، مشيرا إلى ارتفاع توقعات الإيرادات العامة والنفقات بنفس القيمة بنحو 13 مليار ريال عن تقديرات أكتوبر الماضي، فيما حافظت على توقعات عجز الميزانية والنمو الاقتصادي.

و بحسب “العربية.نت” أظهر بيان الوزارة أن إيرادات الميزانية المتوقعة للعام الحالي ستصل إلى 1.193 تريليون ريال، مرتفعة من التقديرات السابقة في البيان التمهيدي المعلن في أكتوبر الماضي البالغة 1.180 تريليون ريال، و1.130 تريليون ريال مقدرة مطلع العام.

كما رفعت وزارة المالية السعودية توقعات النفقات العامة في العام الحالي بقيمة 13 مليار ريال أيضا إلى 1.275 تريليون ريال للعام الحالي، قياسا على 1.262 تريليون ريال مقدرة في أكتوبر، ونحو 1.114 تريليون ريال مقدرة مطلع العام.

وذكرت الوزارة أن توقعات الإيرادات والمصروفات زادت بنفس القيمة، لذا توقعات عجز الموازنة للعام 2023 لم تتغير عند 82 مليار ريال، مقارنة مع فائض بقيمة 16 مليار ريال في العام السابق.

وحافظت وزارة المالية على تقديرات النمو الاقتصادي خلال عام 2023 بنسبة 0.03%، مدفوعا بنسبة بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 5.9%.

وتوقع البيان، أن يصل التضخم في السعودية إلى 2.6% بنهاية عام 2023، ويعد هذا المعدل منخفضا نسبيا مقارنة بالتضخم العالمي.