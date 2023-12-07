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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون مواد كيماوية.. طرق طبيعية لعلاج الشعر التالف

الشعر التالف
الشعر التالف

تلف الشعر إحدى المشاكل التي تزعج الكثير من الفتيات، ويبحث العديد منهن على طرق معالجة الشعر التالف والمتقصف حيث إن بصيلات الشعر حين تتلف تفقد البريق وتصبح أكثر جفافاً، كما تشتمل مظاهر الشعر التالف على العديد من الظواهر الأخرى مثل خشونة الملمس الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على المظهر ويفقده الكثير من جاذبيته، وفيما يلي وصفات طبيعية لعلاج الشعر التالف.

 

وصفات طبيعية لعلاج الشعر التالف

 

البيض والشعر التالف:

يعد البيض المخفوق أحد الأقنعة الفعالة في علاج الشعر المتقصف والتالف، حيث يعمل على إمداد لفروة الرأس بالعديد من العناصر الغذائية الهامة التي تضمن تقوية الشعر ومضاعفة درجة النعومة والمرونة ،يمكن كذلك تعزيز تأثير البيض المخفوق عن طريق،

إضافة 1\2 كوب من الحليب أو ملعقتين من زيت اللوز إليه، حيث ينتج عن ذلك مزيج لزج يتم استخدامه في تدليك فروة الرأس جيداً لمدة 30 دقيقة قبل غسله ،

يتم ذلك عن طريق تطبيق بيضة مخفوقة واحدة على فروة الرأس لمدة 20 دقيقة قبل الاستحمام، ثم غسيل الشعر جيداً باستخدام الغسول الطبي والماء البارد، مع ضرورة التأكد من إزالة كافة رواسب البيض والتخلص من رواسبه الدهنية.


زيت الزيتون للشعر التالف:

يعد أحد أفضل الزيوت الطبيعية والوصفات المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها في معالجة الشعر التالف والمتقصف لما يحتويه زيت الزيتون على مجموعة كبيرة من العناصر المغذية للشعر مثل فيتامين E ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية،

يتم ذلك عن طريق تدليك فروة الرأس بلطف بزيت الزيتون مع الحرص على الوصول إلى مختلف مناطق الرأس وتغلغل زيت الزيتون بين كافة الشعيرات و زيت جوز الهند، ثم يتم تغطية الشعر بواسطة منشفة دافئة ثم يُترك لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم يتم غسيل الشعر باستخدام الماء الفاتر وغسول مناسب لإزالة رواسب زيت الزيتون و زيت جوز الهند.

الشعر التالف بصيلات الشعر الشعر المتقصف غسول الشعر زيت جوز الهند زيت الزيتون

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