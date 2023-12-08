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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: توقيع معتمد جمال على عقود رسمية مع الزمالك صاحبه بروباجندا كبيرة

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن توقيع معتمد جمال على عقود رسمية مع الزمالك صاحبه (بروباجندا) كبيرة، متسائلًا: "هل أصبح توقيع العقود انجاز يحسب للمجلس لدرجة أننا نرى كل هذه الصور والاخبار في وسائل الاعلام خلال الساعات الأخيرة".

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "هل وقع معتمد جمال عقود كمدير فني أم كمدرب عام، وهل كان يحتاج كل هذه البروباجندا؟!، ولماذا تم التأخر في توقيع العقود بعد 4 مباريات فاز بها؟".

وأضاف: "هناك لائحة تنص على ضرورة وجود عقود رسمية موثقة في الاتحاد المصري لكرة القدم مع المدرب لاستخراج (كارنيه) للتواجد على مقاعد البدلاء والوقوف على الخط، فكيف عمل معتمد جمال طوال المباريات الماضية مع الزمالك".

وزاد: "هناك أمور مستغربة للغاية، خصوصا أن هناك لوائح واضحة في اتحاد الكرة، ولا يتم تطبيقها، وهناك اعضاء الجبلاية لا يرغبون في توضيح الأمور الخاصة بأي إشكالية".

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