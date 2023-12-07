وزير الخارجية يوضح للإعلام الأمريكي رؤية مصر حول تطورات القضية الفلسطينية

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، عددا من اللقاءات في واشنطن مع عدد من وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وشحذ الأفكار الأمريكية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري طرح خلال هذه اللقاءات الرؤية المصرية تجاه التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف المتحدث الرسمي، في بيان من وزارة الخارجية أن الوزير شكري شارك في مائدة مستديرة بمقر معهد الشرق الأوسط MEI تحت عنوان "حوار مع سامح شكري وزير خارجية مصر"، وحوار آخر مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS تحت عنوان "مصر والحرب في غزة: حوار مع وزير الخارجية المصري سامح شكري"، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى آسبن ASPEN للأمن، حيث تم استضافة وزير الخارجية في حوار تفاعلي عن التطورات في غزة، فضلاً عن حوار تليفزيوني أجراه سامح شكري على قناة CNN الإخبارية.