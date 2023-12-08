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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل كأس العالم للأندية..الفحوصات الطبية تحدد موقف نجم اتحاد جدة المصاب

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

كشف نادي اتحاد جدة السعودي عن موعد خضوع محترفه النجم البرازيلي لويس فيليبي، للفحوصات طبية، من أجل تحديد إصابته التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام ضمك، التى خسرها 1-3 في المباراة التي جمعتهما، الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وخرج فليبي من أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، متأثرا بإصابته قبل نهاية الشوط الأول، وحل مهند الشنقيطي بدلا عنه.


وأكد الاتحاد، في بيان له عبر حسابه على حسابه بموقع "إكس"، أن فليبي سيخضع لفحوصات طبية اليوم الجمعة، من أجل الاطمئنان على سلامته وتحديد مدة إصابته وغيابه المتوقع.

ويفتتح الاتحاد مشواره في كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها السعودية للمرة الأولى خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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