نشرة المرأة والصحة| معلومات صادمة عن مرض العظام الصامت.. علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

يحدث الفشل الكلوي الحاد عندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم، وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، فقد تتزايد مستويات الفضلات الخطرة، مما قد يتسبب في إحداث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها العرض الاول لفيلمها العالمي "أنف وثلاث عيون"، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت بإطلالة ساحرة ومختلفة.

احذر.. أسباب خطيرة وراء حدوث الفشل الكلوي

أحيانًا لا يسبب الفشل الكلوي أي أعراض ويُكتشف عن طريق إجراء الاختبارات المعملية لسبب آخر، وعندما تعجز الكلى فجأةً عن تنقية الفضلات من الدم فحينها يحدث الفشل الكلوي الحاد، مما يجعل الكليتين تفقد وظيفتهما على القيام بعملية التنقية، وتتزايد مستويات الفضلات الخطرة، مما يحدث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

هشاشة العظام هي حالة يحدث فيها فقدان العظام بشكل غير متناسب مع تكوينها، غالبًا ما يظهر هذا لدى كبار السن بشكل رئيسي بعد انقطاع الطمث عند النساء وبعد سن 60 عامًا عند الرجال.

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

شاركت النجمة درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور جديدة لها خلال حضورها ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وظهرت بإطلالة محتشمة وجذابة للغاية.

احم نفسك.. نصائح فعالة تساعدك على الوقاية من الفشل الكلوي

عندما يصاب الشخص الفشل الكلوي فتعجز الكلى عن تنقية الفضلات من الدم، وتفقد الكليتان وظيفتهما والقيام بعملية التنقية، مما يتسبب في تزايد مستويات الفضلات، الامر الذي يحدث خلل بالتركيب الكيميائي للدم.

سعر خرافي لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي |صور

خضعت النجمة نادين نسيب نجيم لجلسة تصوير جديدة ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وقد ظهرت بإطلالة ساحرة ولافتة.

«سانده على عربية».. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور| صور

نشرت النجمة هيفاء وهبي صورا جديدة لها، حيث شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة وجذابة.