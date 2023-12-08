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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر فستان درة الأبيض يثير الجدل

درة
درة

شاركت النجمة درة متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور جديدة لها خلال حضورها ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وظهرت بإطلالة محتشمة وجذابة للغاية.

 

سعر فستان درة في مهرجان البحر الأحمر

 

واختارت درة ارتداء فستان طويل باللون الأبيض وبأكمام طويلة، ومزين ببعض التطريزات من نهايات الاكمام ومنطقة الصدر والرقبة، وقامت بإختيار حقيبة باللون السيلفر الميتال.

 

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وكان فستان درة من تصميم مصمم الازياء خالد ومروان، ووصل سعره إلى 3425 دولار، أي ما يعادل 106 ألف جنيه.

 

وقامت درة بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة، وقامت بترك بعض الخصلات على وجهها بتسريحة انسابية وناعمة.

 

واختارت درة بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الكمشيري الفاتح كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والآي لاينر والكحل الأسود والآي شاد بألوان ترابية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وتزينت درة ببعض الإكسسورات اللافتة، فقامت بإرتداء قرطين وخاتم من الألماس، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

درة
درة
درة
درة
درة سعر فستان درة مهرجان البحر الأحمر النجمة درة انستجرام

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