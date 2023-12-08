رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها العرض الاول لفيلمها العالمي "أنف وثلاث عيون"، والذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت بإطلالة ساحرة ومختلفة.

سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

واختارت سلمى أبو ضيف، فستان طويل وبأكمام طويلة باللون الأسود، وبقطعة شفافة من منطقة الصدر، وبفتحة من منطقة الصدر وأسفل الفستان، وأختارت حذاء لامع باللون النبيتي ليتناسب مع إطلالتها.

وكان فستان سلمى أبو ضيف من تصميم مصمم الأزياء حارث هاشم، ووصل سعره إلى 47 ألف جنيه مصري.

وقامت سلمى ابو ضيف بلم خصلات شعرها إلى الوراء بعمله كحكة بنسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت سلمى أبو ضيف إطلالتها بلمسات ناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون البني القاتم كأحمر شفاه، مع الماسكرا، والإي لاينر والكحل باللون الأبيض، والآي شادو باللون الأبيض.

ولم تتكلف سلمى أبو ضيف في إرتداء الإكسسورات، فقد أخترات قرطين ناعمين باللون النحاسي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف

سلمى أبو ضيف