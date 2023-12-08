مرض العظام الصامت.. معلومات صادمة عن الهشاشة

هشاشة العظام هي حالة يحدث فيها فقدان العظام بشكل غير متناسب مع تكوينها، غالبًا ما يظهر هذا لدى كبار السن بشكل رئيسي بعد انقطاع الطمث عند النساء وبعد سن 60 عامًا عند الرجال.

وفي المقابل، يمكن أن يعاني الشباب أيضًا من حالات هشاشة العظام التي تسبق هشاشة العظام، ترجع هذه الحالة بشكل أساسي إلى قلة النشاط والتعرض لأشعة الشمس (بسبب نقص فيتامين د).

​ما هي عوامل الخطر للإصابة بمرض العظام الصامت/هشاشة العظام؟

• بعض الحالات الوراثية مثل مرض باجيت.

• اضطرابات المناعة الذاتية

• الإدارة طويلة المدى لبعض الأدوية مثل المنشطات.

• تعاطي الكحول والتبغ

• الاضطرابات الهرمونية

• الظروف العائلية وغيرها

​ما هي علامات وأعراض مرض العظام الصامت؟

• العلامات المبكرة هي ألم عضلي، يتبعه ألم في العظام، يتركز بشكل رئيسي في الأطراف والفقرات.

• تغيير في الموقف

• هشاشة الأظافر وسهولة الإصابة بالكدمات

• ضيق في التنفس

​كيف يتم تشخيص هشاشة العظام؟

يعتمد تشخيص هشاشة العظام بشكل أساسي على بعض معايير الدم، السريرية تليها توصية منظمة الصحة العالمية بإجراء فحص DEXA.

يمكن مناقشة ذلك مع طبيبك المحلي الذي سيحيلك لإجراء بعض التحقيقات الأساسية المرتبطة بتاريخك السريري.

في بعض الأحيان تحتاج أيضًا إلى تقييم مستوياتك الهرمونية بناءً على عرضك السريري، من الأفضل تقييم ذلك من قبل طبيبك بناءً على استشارتك.

المصدر: timesofindia