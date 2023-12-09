اخبار مصر على مدار 24 ساعة.. انطلاق التصويت في الانتخابات الرئاسية غدًا

اخبار مصر .. ينطلق تصويت المصريين في الداخل، غدا الأحد الموافق 10 ديسمبر، في انتخابات الرئاسة بعد انتهاء الاستعدادات، وأيضًا الانتهاء من تصويت المصريين في الخارج.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المهمة المتعلقة بالشأن المحلي وأخرى تتعلق بالشأنين الإقليمي والعالمي على مدار الـ 24 ساعة الماضية.. نعرض أبرزها في السطور الآتية…

اعرف عناوين جميع لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمراكز والمحافظات

تبدأ عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسة 2024 بالداخل يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل، واستقرت الهيئة الوطنية للانتخابات على طباعة ما يزيد عن 67 مليون بطاقة اقتراع بعدد من لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين

البيئة: استمعنا لرؤى مختلف الأطراف حول تمويل وآليات تنفيذ أجندة العمل المناخي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته رئاسة مؤتمر المناخ COP28 بالمنطقة الزرقاء، لقادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وذلك بحضور الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، حيث شاركت الوزيرة جنبا إلى جنب مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبو وزير البيئة وتغير المناخ الكندي وشريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات).

رسالة عاجلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع في غزة

يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في يوم 10 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

العدل في التعامل مع نفسية الأطفال والمراهقين على مائدة القومي لحقوق الإنسان

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة لمناقشة أهم الموضوعات والقضايا الخاصة بالحقوق النفسية للأطفال والمراهقين، فيما جاء هذا النشاط ضمن خطه عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

برعاية السياحة.. انطلاق الحفل الخيري الختامي للنسخة الثالثة من حملة مانحي أمل

أٌقيم، الحفل الخيري الختامي للنسخة الثالثة من حملة "مانحي أمل" بمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وهى حملة عالمية تدافع عن فكرة نشر الأمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ينفذها الأفراد الذين واجهوا أحداثاً مؤلمة أو متحدي الأمراض الخطيرة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.

أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من غطاء سحابي يغطي البلاد

رصدت آخر صور لـ الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى (الإسكندرية- البحيرة - كفر الشيخ) يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

أبرزها محور اللواء محمود نصر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، 8-12-2023، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى، وخاصة محور اللواء محمود نصر.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يغرم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه نتيجة تأثر خدماتها

غرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد عطل جسيم في البنية التحتية، وانقطاع في الخدمات الصوتية وخدمات الانترنت بأماكن متفرقة في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2023.

تكثيف حملات التدخل السريع مع دخول الشتاء | التضامن في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2023 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:

الوزير: وصول 846 عربة سكة حديد جديدة من صفقة الـ1350

عقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع شابا تورو رئيس شركة "جانز مافاج" المجرية الموردة لعقد 1350 عربة سكة حديد مختلفة الطرازات لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك لمتابعة جدول توريد عربات الصفقة.

بدء موسم تصدير البرتقال وتفقد زراعات القمح.. أبرز أخبار الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧٢، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من ١ وحتى ٧ ديسمبر الجاري الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

حقيقة تحذير المواطنين من الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض كورونا

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي.

10.5 مليار جنيه قروضا من برنامج التنمية الزراعية لـ417 ألف مستفيد.. تفاصيل

ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة و استصلاح الاراضى والبنك التجارى الدولى بصفته البنك الوكيل للبرنامج للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذالك التحديات التي يواجهها.

محمود محي الدين: سد فجوة تمويل المناخ يتطلب دور أكبر للقطاع الخاص

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة يستلزم وضع جداول زمنية محددة للعمل المناخي والتنموي.

تعاون مصري صيني لاستنباط أصناف نباتية حقلية وبستانية محسنة| تفاصيل

استقبل مركز البحوث الزراعيه د/تشانغ تيلونج رئيس أكاديمية خبي الصينيه للعلوم الزراعية والغابات والوفد الصيني المرافق له وممثلين من السفارة الصينية بمصر لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التنمية الزراعيه المستدامة .

أبو العينين ينعى والدة النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان

ينعي النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب المغفور لها بإذن الله، والدة النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والتي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

محمود محيي الدين: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تقدم نهجا عمليا للحلول المناخية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 230 للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر تقدم نهجًا عمليًا رائدا لإيجاد وتطبيق الحلول المناخية والتنموية على المستوى المحلي.