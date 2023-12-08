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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون مصري صيني لاستنباط أصناف نباتية حقلية وبستانية محسنة| تفاصيل

صدى البلد

استقبل مركز البحوث الزراعيه د/تشانغ تيلونج رئيس أكاديمية خبي الصينيه للعلوم الزراعية والغابات والوفد الصيني المرافق له وممثلين من السفارة الصينية بمصر لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التنمية الزراعيه المستدامة .

في البداية رحبت د. شيرين عاصم- نائب رئيس المركز لشئون البحوث  نيابة عن رئيس مركز البحوث الزراعيه  بالوفد الصيني ونقلت لهم اهتمام فخامة رئيس الجمهوريه بتفعيل سبل التعاون مع الصين في المجالات والتكنولوجيات الزراعيه الحديثة.


كما نقلت لهم تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحة ان مركز البحوث الزراعيه لديه تعاون مع الصين منذ عدة سنوات ويتطلع الى تعزيز التعاون في المرحله القادمه. 


قدم الجانبان الصيني والمصري عرض تقديمي عن الاكاديميه والمركز ومجالات العمل بهما. ونظرا لوجود تشابه كبير بين اكاديمية خبي ومركز البحوث الزراعيه من حيث المعاهد البحثيه والتخصصات العلميه والخطط البحثيه التي تخدم قطاع الزراعه واهداف التنميه الزراعيه المستدامه، كما ان الاكاديميه تهتم بتطبيق التكنولوجيات الحديثه لترشيد المياه والتغلب على الاثار السلبيه لتغيرات المناخ ومقاومة الافات والامراض وتحمل الملوحة والحراره والجفاف، فقد رأى الجانبان امكانية التعاون المشترك في مجالات عديده مثل برامج التربيه لاستنباط اصناف نباتيه حقليه وبستانيه محسنه والدخن والمحاصيل الزيتيه والقطن والتكنولوجيا الحيويه والتكنولوجيا الوراثيه وتعديل الجينوم النباتي بالاضافه الى مجالات الاراضي والمياه والاستشعار عن بعد والزراعه الذكيه والدقيقه واعتماد المعامل والجوده وسلامة الغذاء.


واوضح تيلونج ان الاكاديميه تركز على ادارة الموارد الطبيعيه والنهوض بالانتاج الزراعي وترشيد المياه، والتعاون المشترك مع مركز البحوث يمكن ان يشمل اتاحة الفرصه للباحثين المصريين لاقامة مشروعات مشتركه وتبادل الخبرات والابحاث العلميه للماجستير والدكتوراه وابحاث ما بعد الدكتوراه.

واكد ممثل السفاره الصينيه على توسيع مجالات التعاون في البحوث الزراعية لتعزيز العلاقات الثنائية في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية.

واقترح الجانب المصري امكانية صياغة مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات ذات الاولويه بالنسبه للبلدين ووضع خطط تنفيذيه واقعيه قابله للتنفيذ.


الوفد الصيني قام بجولة في بعض المعاهد والمعامل التابعة للمركز 
وحضر اللقاء د عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد كما حضر بعض مديرى المعاهد والمعامل بالمركز

وفي نهاية اللقاء تقدم الجانب المصري بالشكر للسفاره الصينيه والعلاقات الزراعيه الخارجيه، و اعرب الجانب الصيني عن امتنانه وتقديره للباحثين بمركز البحوث الزراعيه وتطلعه لاقامة تعاون بناء للخروج بنتائج تطبيقيه تخدم مجال الزراعه في كلا البلدين.

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