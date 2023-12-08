تكثيف حملات التدخل السريع مع دخول الشتاء | التضامن في أسبوع

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 1 ديسمبر إلى 7 ديسمبر 2023 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



الجمعة 1 ديسمبر:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزيرة الصحة الفلسطينية، بهدف مناقشة الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واحتياجات الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة المقبلة من المساعدات الإنسانية والإغاثية.



- الهلال الأحمر المصرى يطلق حملة "صحتك تهمنا" على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بالصحة النفسية، وبسبل حماية الأطفال من الاختلالات النفسية.



- فريق التدخل السريع يستقبل ٤٣٨ شكوى خلال شهر نوفمبر الماضى، والقباج توجه بتكثيف الحملات مع دخول الشتاء، وتؤكد على وجود أماكن بمؤسسات أطفال وكبار بلا مأوى.

السبت 2 ديسمبر:

- القباج تشارك جمعية النور والأمل وروتاري التحرير في إطلاق مشروع "رؤية حياة" لرعاية ودعم الكفيفات، ومعرض "حوار في الظلام"، وتعلن عن تخصيص 20 مليون جنيه لرفع كفاءة الجمعية وتجديد مراكز التأهيل بها.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" يطلق تدريباته في 23 جامعة و28 معهدًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وينفذ المعسكر التدريبى الثانى لتطوير مهارات العاملين بمكاتب التوجية والاستشارات الأسرية بالبحر الأحمر.

- استعدادا لإطلاق "مرصد وعي" لرصد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحوالي 3 ملايين أسرة، التضامن تتوسع في تدريب الرائدات الاجتماعيات على مستوى الجمهورية علي استيفاء استمارات "وعي" الالكترونية على التابلت.

الأحد 3 ديسمبر :

- القباج تترأس اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وتوجه بتحديث اللوائح والقرارات والمبالغ المخصصة، واللجنة توافق على على تحسين المعاشات استثناءً لإجمالي 1,450 حالة من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام وشهداء ومصابي محافظة شمال سيناء وشهداء الشرطة.

- في اطار اليوم العالمى لذوى الإعاقة، وتحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعى، مؤسسة الأهرام والجمعية المصرية "تقدم" لأصحاب طيف التوحد تطلقان معرض "حلوة بلدى" لفنون الأطفال والشباب ذوى الإعاقة بمشاركة 168 عملا فنيا.

- التضامن الاجتماعي ترحب بزيارة وفد من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لتفقد عدد من دور رعاية ذوي الإعاقة.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتعاون مع مركز النيل للإعلام ببورسعيد، يعقد ندوة بعنوان "المشاركة السياسية وعلاقتها بالمواطنة" في إطار حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك".

- في إطار مبادرة "إيد بإيد"، مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر بالتعاون مع محافظة الأقصر والبنك الزراعى يطلقان حملات لتجهيز العرائس من الأسر الأولى بالرعاية، والبدء بتسليم 50 عروسة من الأيتام.

الإثنين 4 ديسمبر:



- في إطار جهود التضامن الاجتماعي لتنمية الطفولة المبكرة والتوسع في الحضانات، القباج تفتتح مركز خدمات الطفولة المبكرة "مركز الأحباب"، ضمن 108 مركز" بالشراكة مع منظمة يونيسف، وبحضور السيد جيرمي هوبكنز ممثل المنظمة في مصر.

- لجنه "صندوق قادرون باختلاف" برئاسة المستشار محمد عمر القماري المستشار القانونى للوزارة تعقد اجتماعها الثانى للإعداد لمشروعات اللوائح الداخلية للصندوق واللوائح التنظيمية العامة.

- مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تقيم معرضاً للأسر المنتجة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط تشيد بالمعروضات التي تنوعت بين المشغولات اليدوية ولجلدية والمنتجات الخشبية والغذائية.

- وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية الصمرية للنهوض بأوضاع الطفولة "إيفاك" يتعاونان ويوقعان بروتوكولا لتنظيم وتوفير الدعم القانوني للأطفال في خطر ومن هم في تماس مع القانون والتوعية وتنمية القدرات في هذا الشأن.

- وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، تكثف أنشطتها في التدريب على العلامات المبدئية للغة الإشارة لتسير التواصل مع الطلاب الصم وضعاف السمع، فى إطار احتفالات الوزارة باليوم العالمى لذوى الإعاقة.

الثلاثاء 5 ديسمبر :

- التضامن الاجتماعي تستكمل مسيرة دعم صغار الصيادين ضمن مبادرة "بر أمان"، والقباج تزور محافظة الأقصر لتسليم 300 مركب صيد في حضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبالشراكة مع مؤسسة صناع الخير والمهندس للتأمين وتأمينات الحياة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تزور "البيت النوبي" للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الأقصر، وتبحث احتياجات تطوير البيت، وسبل التوسع في التدريب والتسويق لمنتجي الحرف التراثية النوبية.

- وزارة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم الدفعة 99-100 من تكليف الخدمة العامة، وتكرم المكلفات والعاملين المتميزين تحت شعار"الخدمة العامة.. مشاركة وانتماء"، وتؤكد على أهمية المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقوقهم الانتخابية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حادث الطريق الصحراوي بمحافظة المنيا، وتقدم التعازي لأسر الضحايا، وتوجه بسرعة تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، وبسرعة صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي.

- في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يستعرض أنشطة المتطوعين لحماية الشباب من تعاطي المواد المخدرة تحت شعار "العمل التطوعي... نهج وحياة".

- والصندوق يتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، لتدشين برامج توعوية عن أضرار تعاطي المخدرات بمشاركة 750 طالب وطالبة.

الأربعاء 6 ديسمبر:



- الهلال الأحمر المصري يتشرف بزيارة السيدة انتصار السيسي، حرم فخامة السيد رئيس الجمهورية، لمتابعة موقف الجهود المقدمة لدعم غزة جراء الهجوم الغاشم على المواطنين الأبرياء.

- وحرم السيد الرئيس تتفقد أنشطة تنظيم قوافل الإغاثة، وتوجه الشكر للمتطوعين وتشاركهم في تنظيم المواد الإغاثية والغذائية قبل تحميلها على الشاحنات المتوجهة إلى معبر رفح وتسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني.

- 15,000 رائدة اجتماعية تجوبن قرى "حياة كريمة" للتوسع في التثقيف الانتخابي، والتضامن تعلن عن زيارة أكثر من مليون أسرة لنشر التوعية بحق المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية، والتحقق من تحديث بطاقات الرقم القومي.

- التضامن الاجتماعي تعلن وصول قطار "الألف كيلو متر" لمحافظتي الأقصر وأسوان، وتفتتح 6 عيادات جديدة للكشف المجاني على الصحة الإنجابية وعلى سرطان الثدي والرحم، بالشراكة مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم تحت عنوان "اسبقى بخطوة".

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم لقاء علميا حول "الحماية الاجتماعية والجنائية للمستهلك من جرائم الغشز التجارى"، واللقاء يطرح الأبعاد المختلفة لجرائم الغش التجارى فى مجالى الأغذية والدواء.

- وزراة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية المصرية "تقدم"، تطلقان المرحلة الثانية من مشروع "إتقدم" لتطوير قدرات الهيئات التأهيلية العاملة في مجال رعاية أصحاب طيف التوحد وذوي الإعاقة الذهنية في محافظات الدقهلية والغربية ودمياط والسويس وبورسعيد.

- القباج تشهد مراسم إشهار أول نادى روتارى للصم وضعاف السمع بالمنطقة الروتارية، وتتعاون مع النادي في جهود مشتركة لدمج الصم وضعاف السمع في جهود الروتاري التنموية بقيمة 6 مليون جنيه.

الخميس 7 ديسمبر:



- القباج تشارك في مؤتمر جريدة الجمهورية "بناء الدولة الحديثة ... جمهورية الفرص والمستقبل الواعد" في احتفالها بمرور 70عاما على انطلاقها، وتستعرض جهود الدولة في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية على مدار السنوات العشر الماضية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعلن استعدادات وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتصرح بتوفير سيارات مجهزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لمقار لجانهم الانتخابية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفال مؤسسة "بصيرة" لرعاية ذوي الإعاقة البصرية باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة "بيقولوا مانقدرش".

- في إطار دعم الوزارة لنظام عدالة "صديق للطفل"، المستشار محمد عمر القمارى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارة يفتتح ورشة لتدريب المراقبين والخبراء الاجتماعيين، بالتعاون بين الوزارة ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

- التضامن الاجتماعي تطلق حملتها "شتاء دافىء للجميع" لتوزيع 75 ألف بطانية، وتبدأ التوزيع في محافظات الدقهلية بالتنسيق مع مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية.

- بالشراكة مع جمعية "صناع الحياة"، و155 مكتب تأهيل متنقل، حملة وزارة التضامن الاجتماعى "هنوصلك" لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوى الإعاقة تنفذ 600 حملة على مستوى 23 محافظة، وتبدأ في توزيع البطاقات التي تم إصدارها.