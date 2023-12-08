أبرزها محور اللواء محمود نصر.. السيسي يتفقد أعمال تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، 8-12-2023، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى، وخاصة محور اللواء محمود نصر.
صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، 8-12-2023، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى، وخاصة محور اللواء محمود نصر.
صرح بذلك المستشار دكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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