أخبار التعليم... ندوة بجامعة القاهرة عن دور الإعلام في تفعيل المشاركة المجتمعية للمرأة .. رابط التقديم في مسابقة حقوق عين شمس لدعم الموهوبين والمبدعين

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ندوة بجامعة القاهرة عن دور الإعلام في تفعيل المشاركة المجتمعية للمرأة

عقد مركز المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ، ندوة توعوية في هذا الإطار تحت عنوان "الإعلام والمشاركة المجتمعية للمرأة المصرية" برئاسة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الاعلام جامعة القاهرة وتنظيم الدكتورة نرمين علي عجوة مدير مركز بحوث ودراسات المرأة.

سجل الآن.. رابط التقديم في مسابقة حقوق عين شمس لدعم الموهوبين والمبدعين

أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقدم إلى مسابقة حقوق تبتكر، وهي المسابقة المؤهلة لـ عين شمس تبتكر، حيث يأتي ذلك في إطار دعم الكلية لـ أبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.

كيانات وهمية تستغل اسم جامعة القاهرة.. والخشت يأخذ إجراء رسميا

حذرت جامعة القاهرة مجددًا، من الكيانات الوهمية التي تدعي صلتها بالجامعة وتدعى أنها تصدر شهادات علمية أو تدريبية باسم جامعة القاهرة، سواء من خلال الدراسة الأكاديمية أو التدريب، مشددة على أن الإدارة القانونية بالجامعة ستلاحق هذه الكيانات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها ومقاضاتها لاستغلال اسم الجامعة مما يسبب ضرر بالغ للطلاب.

وزير التعليم العالى يحث المجتمع الأكاديمى على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢ ديسمبر وحتى ٨ ديسمبر وكان على النحو الآتي:

التعليم العالي: لجان الضبطية القضائية تلاحق الكيانات الوهمية في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مركز جارتن" والكائن مقرها في (41 شارع النبي دانيال - بمحطة الرمل - الطابق الأول - محافظة الإسكندرية)، والتي تقوم بتدريب طلاب بأقسام (التمريض - الإسعافات الأولية - الصحة النفسية - التحاليل الطبية - رياض الأطفال - الموارد البشرية - السياحة والفنادق - الإعلام والصحافة - إدارة الأعمال - السكرتارية - أساسيات التدريس - المساحة - الحاسب الآلي - اللغة الإنجليزية)؛ لمنح شهادات جامعية دون الحصول على تصاريح أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح لها مزاولة نشاط تعليمي أكاديمي.

اجتياز دفعة جديدة من جامعة قواندونغ الصينية لدورة اللغة العربية لغير الناطقين بها

شهدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، اجتياز دفعة جديدة من الطلاب الوافدين من جامعة قواندونغ الصينية لدورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك في إطار التعاون المثمر بين كلية الألسن - ممثل في قسم اللغة العربية وجامعات صينية عدة تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وبإشراف الدكتورة أميمة عبد الرحمن المشرفة على بعثة الطلاب ورئيسة قسم اللغة العربية السابقة.

"الاكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال"..ندوة بـ كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة السادات

نظمت الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة (إدارة الإتصالات والمؤتمرات) اليوم السبت، ندوة بعنوان الإكتشاف المبكر للإعاقة لدى الأطفال بكلية التربية للطفولة المبكرة، حاضر في الندوة كلا من دكتور وائل سليمان عبد العال مدرس بمعهد الهندسة الوراثية ومدير وحدة التشخيص المبكر للأمراض الوراثية في الأطفال بالمعهد، ودكتورة إيمان حشاد، أستاذ مساعد علم نفس الطفل (صحة نفسية) ووكيل كلية التربية للطفولة المبكرة لخدمة المجتمع وتنميه البيئة.

