سجل الآن.. رابط التقديم في مسابقة حقوق عين شمس لدعم الموهوبين والمبدعين

أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقدم إلى مسابقة حقوق تبتكر، وهي المسابقة المؤهلة لـ عين شمس تبتكر، حيث يأتي ذلك في إطار دعم الكلية لـ أبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.

مسابقة عين شمس تبتكر



وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التقديم متاح لكل طالب من طلاب الكلية في برامجها الـ 3، العربية والإنجليزية والفرنسية، ولباحثيها في الماجستير والدكتوراة.

وأضافت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس: يجب على الطالب أن يشارك بفكرة ابتكارية أو فكرة قابلة لتحويلها لمشروع رائد، ولكل من يرغب في الاشتراك يمكنه التسجيل عبر هذا الرابط التالي.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_mcgFQ9wQVJpdINuT33ITbjo02yewsyncQlxRGjy7TdNAg/viewform?pli=1

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ندوة للتعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الافتتاح أكد الدكتور محمد ضياء أهمية المشاركة المجتمعية وتضافر جهود الجامعة مع مؤسسات المجتمع المدنى بوصفه توجها رئيسيا للدولة المصرية.

كما حث الطلاب على التطوع بشكل جاد وعملى والمشاركة فى كافة مشاريع المؤسسة والتى تغطى مختلف المجالات منها: "الصحة والتعليم ومحو الأمية وتقديم الخدمات المجتمعية بكافة أشكالها.

كما أشارت الدكتورة غادة فاروق إلى أهمية نشر ثقافة التطوع والعطاء بين أبناء الجامعة ودورها البارز فى تنمية روح الولاء والانتماء بشكل عملى و توثيق الروابط المجتمعية بين أجيال الشباب وزيادة وعى الطلاب بالمشكلات المجتمعية و اشراكهم فى حلها.

أدارت الندوة الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع ممثلى مؤسسة حياة كريمة.

أعربت الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة عن سعادتها بإفتتاح جناح خاص للتعريف بمؤسسة حياة كريمة ليؤدى هذا الجناح الدائم بالجامعة دوره الأساسى فى التعريف بجميع مشروعات مؤسسة حياة كريمة والرد على كافة الاستفسارات وتنمية ثقافة التطوع لدى طلاب الجامعة.

وتحدثت نهى عادل مسؤل قطاع المتطوعين بالقاهرة حول الحماس الذى لمسته من خلال تعاملها مع الطلاب الحضور ورغبتهم فى معرفة المزيد حول المؤسسة ومشروعاتها و كيفية المساهمة فى تلك المشروعات التنموية الشاملة.