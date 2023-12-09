شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.. اعرفها بالتفاصيل

يترقب طلاب الجامعات المصرية إعلان موعد عقد انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات المصرية، والتي من المرشح أن تكون خلال الشهر الحالي، حيث ينتظر الطلاب إعلان جدول إجراء الانتخابات الطلابية.

الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية



خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :



-قم بسحب وتقديم الاستمارات .

-انتظار إعلان الكشوف المبدئية.

-ومن ثم يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.



-ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية.

-يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية.

-بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.



-إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة.

-يتم انتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد على مستوى الكليات.

-ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

ويشترط فى من يترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات:



-أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية



-أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة



-أن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفعلى، ونظام العام الكامل سواء كان مسجلا بنظام الانتظام أو الانتساب الموجه



-أن يكون مستجدا ولم يرسب فى أكثر من مقررين من المقررات التى سجلها فى العام الماضى بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة



-أن يكون له نشاط طلابى موثق فى الجامعة أو الكلية أو المعهد فى مجال اللحنة المرشح لها عدا طلاب السنة الدراسية الأولى



-الا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا بإحدى الجزاءات المنصوص عليها فى المواد من 5 إلى 13 من المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات



-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن تم رد الاعتبار له



-ألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون

وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمران روبيرت كاردان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Knowledge E الإماراتية؛ لبحث خطة العمل المُستقبلية لبنك المعرفة المصري، بحضور د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع، ثمن الدكتور أيمن عاشور جهود بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، مؤكدًا أن بنك المعرفة المصري أصبح موردًا قيمًا للتعليم والبحث في مصر، حيث ساعد في تحسين فرص التعليم للمصريين من جميع الخلفيات، وتعزيز البحث العلمي في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببنك المعرفة المصري، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مجال التعليم والبحث العلمي، والتي تستهدف بناء مجتمع مصري مُبتكر ومُنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.

واستعرض الاجتماع، إنجازات بنك المعرفة منذ إطلاقه في عام 2016، بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، حيث حقق بنك المعرفة العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات ومنها تقديم الخدمات المُتخصصة والتعليم الاحترافي لعدد من الكليات، مثل (كليات الطب، والهندسة، والصيدلة)، من خلال مجموعة من برامج الاستشارات والتطوير المهني، ورفع جودة الأبحاث العلمية المصرية، كما أنه في عام 2022، زاد المحتوى العلمي والمُستخدمين ليصل عدد المُستندات إلى 22 مليون مستند علمي تم تحمليها من منصة بنك المعرفة المصري، كما وصلت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله، ووصل التفاعل على منصة بنك المعرفة المصري ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان خطة العمل المُقترحة خلال عام 2024، والتي تشمل مجالات العمل المشتركة في البرامج المتعددة التي يعدها بنك المعرفة المصري للجامعات المصرية والمراكز البحثية، ومنها برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين والشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وبرامج التصنيف الدولي للجامعات ووضعها على خريطة التصنيفات العالمية، وتدريب الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز في التدريس في التخصصات المختلفة.