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رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم يكشف لـ"صدى البلد" أهمية دور أعضاء هيئة التدريس في تقدم الجامعات

أهمية دور أعضاء هيئة
أهمية دور أعضاء هيئة التدريس في تقدم الجامعات

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية الدورات التدريبية المخصصة لتطوير مهارات الإدارة والقيادة الجامعية، حيث تشمل هذه الدورات مجالات مثل التخطيط الاستراتيجي والإدارة الجامعية، وتعزز من قدرات القادة الجامعيين في تحقيق رؤية مستقبلية للجامعة.

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وأشار الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن وجود دورات تركز على تنمية المهارات الشخصية والنفسية، مثل مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد، وتعزيز التفكير الإيجابي وإدارة الأزمات، حيث تعد هذه المهارات تعتبر أساسية لبناء هيئة تدريسية قادرة على التفاعل مع التحديات المتزايدة في ميدان التعليم العالي.

وأوضح الخبير التربوي، أن تقدم هذه الدورات بشكل متخصص لأعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات، مما يتيح لهم الاستفادة من محتوى تدريبي يلبي احتياجاتهم الفردية، حيث تعزز هذه الدورات من جودة التعليم العالي في مصر وتحسين أداء الهيئة التدريسية.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن هناك دورات متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس بمختلف تخصصاتهم، فهناك دورات خاصة ببعض التخصصات دون غيرها، فمثلا في القطاع الطبي توجد دورات خاصة بإدارة الجودة الشاملة في الرعاية الطبية، وأساسيات التجارب الأكاديمية، وغيرها كما توجد دورات خاصة بالقطاع الهندسي، والقطاع الزراعي.

ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن أهمية هذه الدورات في إعداد أعضاء هيئة التدريس بشكل متكامل وتحسين أدائهم، مما يسهم في رفع مستوى التعليم العالي في مصر وتعزيز التنافسية على المستوى الدولي، مؤكدًا أن مثل تلك الدورات تسهم في إعداد المتكامل لعضو هيئة التدريس والوصول به إلى مستويات أداء عالمية.

أهمية دورات تنمية القدرات والمهارات

وصرح الخبير التربوي، بأن أهمية دورات تنمية القدرات والمهارات لأعضاء هيئة التدريس تتمثل في الآتي:

- تزويد أعضاء هيئة التدريس بالمهارات والقدرات اللازمة لتدريس البرامج الدراسية الحديثة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

- تشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمي والابتكار.

- رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم والبحث العلمي.

- تنمية المهارات الشخصية والنفسية لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في تحسين أدائهم المهني.

التحديات التي تواجه تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

وقال الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن على الرغم من أهمية دورات تنمية القدرات والمهارات لأعضاء هيئة التدريس، إلا أنها تواجه بعض التحديات، مثل:

- قلة الموارد المالية المتاحة لتمويل هذه الدورات.

- قلة توافر المدربين المؤهلين لإقامة هذه الدورات.

- صعوبة تنسيق مواعيد هذه الدورات مع مواعيد أعضاء هيئة التدريس.

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