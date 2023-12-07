فتح باب التقديم في مسابقة حقوق عين شمس تبتكر لدعم الموهوبين والمبدعين

أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقدم إلى مسابقة حقوق تبتكر، وهي المسابقة المؤهلة لـ عين شمس تبتكر، حيث يأتي ذلك في إطار دعم الكلية لـ أبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.

مسابقة عين شمس تبتكر

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التقديم متاح لكل طالب من طلاب الكلية في برامجها الـ 3، العربية والإنجليزية والفرنسية، ولباحثيها في الماجستير والدكتوراة.

وأضافت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس: يجب على الطالب أن يشارك بفكرة ابتكارية أو فكرة قابلة لتحويلها لمشروع رائد، ولكل من يرغب في الاشتراك يمكنه التسجيل عبر هذا الرابط التالي.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ_mcgFQ9wQVJpdINuT33ITbjo02yewsyncQlxRGjy7TdNAg/viewform?pli=1

وكان قد عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس، ثاني ندوات "حقوق الإنسان... بين النظرية والتطبيق"، في استضافة كلية البنات، تحت رعاية الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، وبحضور الدكتورة هبة بركات، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعتبر هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية، في بادرة هي الأولى من نوعها، تُعقد بجميع كليات الجامعة، وتهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلاب الجامعة، ليكونوا على دراية ووعي بالحقوق الأساسية التي يكفلها لهم الدستور والقانون.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط وتنسيق الدكتور حاتم العبد مدير المركز.

ورحبت الدكتورة هبة بركات بالدكتور حاتم العبد، والحضور، وأكدت أهمية موضوع الندوة؛ حتى تتعرف الطالبات على ما يتمتعن به من حقوق أصيلة.

وعقب انتهاء الندوة؛ فُتح باب المناقشة أمام الطالبات، حيث أجاب الدكتور حاتم العبد، على كافة استفساراتهن.

وفي ختام الندوة قدمت الدكتورة هبة بركات، شهادة تكريم إلى الدكتور حاتم العبد، تقديرًا لجهوده المتميزة.