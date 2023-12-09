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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالى يحث المجتمع الأكاديمى على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢ ديسمبر وحتى ٨ ديسمبر وكان على النحو الآتي:


1) تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مقر الفرع الدولي لجامعة القاهرة بمدينة السادس من أكتُوبر، وشملت الزيارة تفقد الوزير عددًا من المبانى والقاعات والمعامل بالفرع الدولي بالجامعة، و أعرب الوزير عن سعادته بما شاهده من معامل وتجهيزات حديثة، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانيات سوف تُسهم فى توفير بيئة تعليمية دولية للطلاب، وتساعدهم على الإلمام بمهارات سوق العمل الدولية.


2) عقد د. أيمن عاشور اجتماعًا مع مجلس جامعة القاهرة ، وقدم الوزيرالتهنئة لرئيس جامعة القاهرة واسرة الجامعة على التطور الكبير الذى شهدته الجامعة، ووجود بعض التخصصات ضمن أفضل 50 مركزًا عالميًا، فضلاً عما تحققه الجامعة من طفرة دولية بالتواجد بمراكز مُتقدمة ومرموقة في التصنيفات العالمية.


3) التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدكتور مينا ثابت قليني عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة المنيا، وأحد أبناء مصر المدرجين فى قائمة ستانفورد الأمريكية الشهيرة لأعلى 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرًا لعامين متتاليين 2022 و2023، وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة الوزارة لدعم الابتكار وريادة الأعمال والأبحاث العلمية لعلماء مصر ذات المردود الاقتصادي الذي يُسهم في دفع قطار التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر الاستراتيجية 2030.


4) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمران روبيرت كاردان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Knowledge E الإماراتية؛ لبحث خطة العمل المُستقبلية لبنك المعرفة المصري، وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان خطة العمل المُقترحة خلال عام 2024، والتي تشمل مجالات العمل المشتركة في البرامج المتعددة التي يعدها بنك المعرفة المصري للجامعات المصرية والمراكز البحثية.


5) حث د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المجتمع الأكاديمي من أساتذة وعاملين وطلاب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها خلال الفترة من ١٠ إلى ١٢ ديسمبر الجاري، وقد نظمت الجامعات المصرية خلال الفترة الماضية حملات وندوات توعية بأهمية مشاركة المجتمع الأكاديمي بالتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة كاستحقاق دستوري أصيل وواجب وطني.


6) ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جلسة حوارية لمناقشة مقترح اللائحة الداخلية لجامعة بنها الأهلية، أكد الوزير على أهمية الدعم الغير محدود الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون والتكامل بين الجامعة الحكومية والأهلية وتبادل الخبرات وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة، وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب احتياجات وظائف المستقبل.

7)  افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات الندوة الحوارية، بعنوان "تحديات الأمن القومي المصري"، التي نظمتها جامعة عين شمس، وفي كلمته، أعرب الوزير عن بالغ تقديره للقوات المسلحة لجهودها المتواصلة في حماية أمن الوطن واستقراره، مشيرًا إلى أن دور الجامعة ليس تعليميًا فقط، بل هناك اهتمام بالتوعية أيضًا لكي تتكامل شخصية الطالب المصري، وذلك من خلال تنظيم الجامعات للعديد من الأنشطة والفعاليات التوعوية التي تستهدف الطلاب والمجتمع المحلي.
 

 

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