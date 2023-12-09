صحة الدقهلية: 24 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان|صور

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة انه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1137 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 11577مواطن

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 12 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

و أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 24989مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال نوفمبر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه تم اجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها مستشفى شبراهور وطلخا فضلأ عن إصلاح الأقسام منشأة النصر بإدارة شربين والحصاينة بالسنبلاوين.

IMG-20231209-WA0017

IMG-20231209-WA0015

IMG-20231209-WA0014

IMG-20231209-WA0016